Kulisy awantury przed TVP. KO idzie na zwarcie, PiS wprowadza "medialny reżim"

Tyle że to sama TVP Info od wielu miesięcy zaprasza Donalda Tuska do "Strefy Starcia" (robił to wielokrotnie prezenter Michał Adamczyk, który ze względu na ostatnie publikacje medialne został odsunięty od anteny). Trudno byłoby dziś zatem wytłumaczyć widzom, dlaczego telewizja przestaje nagle zapraszać lidera opozycji.