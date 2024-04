Kułeba alarmuje Zachód. "Era pokoju się skończyła"

Kułeba: coś jest nie tak po stronie Zachodu

Wskazał jednocześnie, że Zachód musi zwiększyć produkcję broni, tak jak zrobiła Ukraina, bo został prześcignięty przez Rosję. - Kiedy widzę, co Rosja osiągnęła w budowaniu swojej bazy przemysłu obronnego w ciągu dwóch lat wojny i co osiągnął Zachód, myślę, że coś jest nie tak po stronie Zachodu. Zachód musi zdać sobie sprawę, że era pokoju w Europie dobiegła końca - mówił w rozmowie z "The Guardian".