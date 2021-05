WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze Paweł Kukiz + 5 marihuanakonopieJarosław Kaczyńskipolski nowy ładnowy ład pis oprac. Marek Mikołajczyk Wczoraj, 12-05-2021 15:18 Kukiz wyjaśnił Kaczyńskiemu. "Tego się nie wącha" Gościem programu "Newsroom WP" był Paweł Kukiz. Poseł pytany był przez Patrycjusza Wyżgę o propozycje, które miałyby się znaleźć w "Nowym Ładzie" Prawa i Sprawiedliwości. Do spotkania w tej sprawie doszło w ostatnim czasie. - Zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany, zmiana ustawy o inicjatywie ustawodawczej, sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna, kompetencyjna i "anty-sitwowa" - wymieniał Kukiz. - Ale również cały pakiet dotyczący konopi. (...) Ja mówię: Panie Prezesie, ale tego się nie wącha. Oczywiście wprost, kawa na ławę - dodał muzyk. Parlamentarzysta wspomniał również o konopiach wykorzystywanych do celów przemysłowych. - Jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że przekonałem prezesa Kaczyńskiego. Obawiam się tylko, że mogą być środowiska, które będą "wbijać do głowy" panu prezesowi, że z tych przemysłowych zastosowań również będzie można coś wydobywać. To nie jest świat pana prezesa - przekazał były lider zespołu "Piersi". Rozwiń musisz to dowiedzieć Panie przewod … Rozwiń Transkrypcja: musisz to dowiedzieć Panie przewodniczący co w tej grzywce co w tych dziesięciu tam by się takiego znalazł No co pani czy No ale to już mówiłem że tylko pan wymieniana zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany witalizacja czy jak będę zmiana ustawy o inicjatywie Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej sędziowie pokoju następnie co tam jeszcze mówiłem ustawa antykorupcyjna ustawa kompetencyjna antyściskowa to cały pakiet dotyczący konopi to nieważne i to jest to jest kolei konik Jarka sachajki ja to mam bardzo mocno przyklaskuje nie chodzi o to jak Pan Kleks je tych lodów z nim rozmawiałem uginania się absolutnie nie zgadza na to żeby te takie nie pokazywać takie do wąchania tylko No to ja mówię przez to że cię ale to się nie wącha tylko to się tak sposób taką tłumaczył Kaczyńskiemu A jak mam to ma pan jak wytłumaczył bardzo dobrze to bardzo grupie wprost Kawa na ławę natomiast powiedziałem że nie chodzi tyle o tym o tym mający jak powiedziałem tą imprezę tylko chodzi o to że jeżeli mamy odchodzić od plastiku to akurat komot konopie przemysłowe są idealnym materiałem na przeróżnego rodzaju kubki na torby na na tego typu spraw przekonasz Kaczyńskiego właśnie do tego a tego jeszcze nie wiem do to zobaczymy tej rozmowy bo pewnie Ta psychologia Jeśli możesz zdradzić oczywiście trochę zastanawia fakt Wydaje mi się że że do tych jakimś w jakimś stopniu pana prezesa przekonałem obawiam się tylko że mogą być środowiska które będą wbijasz do głowy panu prezesowi że z tych konopi przemysłowych również można coś tam zdobywać albo albo bóg wie co to nie jest świat pana prezesa to od razu mówię tego typu rzeczy które w rock n roll u są jakby normą natomiast Mówię oczywiście o przemysłowych jasne natomiast natomiast wracając do tych do tych nieprzemysłowych Wie pan ja też widzę pewien absurd że z jednej strony mamy bądź zakupu marihuany leczniczej w Polsce ale ją Sprowadzamy nieczyste Izraela czy z Kanady czy i z jednego i drugiego państwa ja nie widzę powodu żeby w polu nie mogły być przy jakiejś jeśli to jest tak bardzo konieczne w jakimś zimie przy jakiejś ochronie i tak dalej ma pan kopalnie ma pan przy różnego rodzaju jakieś elektrowni Gdzie są dodatkowe jakie źródła ciepła i tak dalej no na spokojnie jak tak spokojnie poprawię