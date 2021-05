Kukiz tłumaczył Kaczyńskiemu o konopiach. "Tego się nie wącha"

Gościem programu "Newsroom WP" był Paweł Kukiz. Poseł pytany był przez Patrycjusza Wyżgę o propozycje, które miałyby się znaleźć w "Nowym Ładzie" Prawa i Sprawiedliwości. Do spotkania w tej sprawie doszło w ostatnim czasie. - Zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany, zmiana ustawy o inicjatywie ustawodawczej, sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna, kompetencyjna i "anty-sitwowa" - wymieniał Kukiz. - Ale również cały pakiet dotyczący konopi. (...) Ja mówię: Panie Prezesie, ale tego się nie wącha. Oczywiście wprost, kawa na ławę - dodał muzyk. Parlamentarzysta wspomniał również o konopiach wykorzystywanych do celów przemysłowych. - Jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że przekonałem prezesa Kaczyńskiego. Obawiam się tylko, że mogą być środowiska, które będą "wbijać do głowy" panu prezesowi, że z tych przemysłowych zastosowań również będzie można coś wydobywać. To nie jest świat pana prezesa - przekazał były lider zespołu "Piersi".

