Kukiz stawia ultimatum Kaczyńskiemu. "To musi się wydarzyć"

- Pomyliłem się przy tym głosowaniu. A gdyby nie było tej reasumpcji, to pan to doskonale wie, ludzie zorientowani w polityce też, że doszłoby do przedterminowych wyborów, doszłoby do upadku rządu - tłumaczył poseł, zapewniając, że "wie, że wyglądało to marnie".