Kukiz ma ofertę dla PiS. "Wtedy zrobię wszystko, by pomóc im w dalszym sprawowaniu władzy"

- Jeśli w tej kadencji Sejmu zostanie wprowadzona ustawa antykorupcyjna, ustawa o sędziach pokoju - bardzo ważna ustawa zmieniająca też charakter sądownictwa i dająca obywatelom większą kontrolę nad sądami - jeśli będzie ustawa antysitwowa, antykorupcyjna, sędziowie pokoju, dzień referendalny w samorządach, to w przypadku, gdy PiS wpisze do swojego programu wyborczego zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, by połowa posłów wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych, a połowa z list partyjnych, to wtedy oczywiście będę robił wszystko, by pomóc Prawu i Sprawiedliwości przy dalszym sprawowaniu władzy - stwierdził Paweł Kukiz.