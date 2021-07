Syn posła PiS wiceprezesem ciepłowni. Uchwała sanacyjna go nie ruszy?

Wygląda na to, że niepotrzebnie strzępił język. Syn posła przestał pracować w KGHM, ale w maju 2021 roku objawił się w roli wiceprezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tychy. Rekomendowała go na to stanowisko kontrolowana przez Skarb Państwa spółka Tauron Ciepło.