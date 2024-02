Zdrowie nie pozwoli. Robert Kwiatkowski rezygnuje z wyborów

- Robert Kwiatkowski nie miał najmniejszych szans na zwycięstwo w Toruniu. To inteligentny człowiek, ale ludzie bardziej go kojarzą z prezesowania w TVP i afery Rywina. Zrobił teraz wokół siebie zamieszanie, nie do końca wiadomo po co. Nikt go się w mieście nie obawiał. Ale co zrobił, to zrobił, niektórych z Lewicy pociągnął za sobą, mimo że jest człowiekiem "przywiezionym w teczce" z Warszawy - uważa jeden z bardziej doświadczonych działaczy lewicowych w regionie.