Kto zastąpi Andrzeja Dudę? "PiS będzie musiał się bardzo mocno starać"

- Szymon Hołownia będzie w sytuacji mało komfortowej. To znaczy, jego celem będzie dotrzeć do drugiej tury. Natomiast większym problemem, niż wygrać turę, będzie to, co wydarzy się w pierwszej turze. Z jednej strony będzie miał po swojej stronie część wyborców bardziej liberalnych, którzy w innych realiach mogliby głosować na Rafała Trzaskowskiego. Z drugiej strony w drugiej turze będzie musiał liczyć na wyborców prawicy i - co ważne - nie będzie mógł zapominać o tym w trakcie pierwszej - wyjaśnia ekspert.