Kto za Wojciechowskiego do Komisji Europejskiej? Oficjalnie: nikt. Nieoficjalnie: są różne opcje

Kandydatura Janusza Wojciechowskiego nie została jeszcze całkowicie skreślona. Politycy PiS publicznie podkreślają, że stoją murem za kandydatem rządu. Ale za kulisami mówi się, że w grę wchodzą inne opcje.

Winna opozycja

- Gdyby chodziło o sprawy techniczne, Wojciechowski spokojnie by przeszedł, bo o rolnictwie wie dużo. Według mnie jeśli wypadł dobrze - zaznacza polityk. Jak dodał, do odrzucenia polskiego kandydata przyczynili się polscy europosłowie. Wskazał na Jarosława Kalinowskiego z PSL, który podczas wysłuchania ostrzegał o tym, że proponowany przez Komisję Europejską mechanizm uzależnienia wypłaty funduszy europejskich od praworządności uderzy w polskich rolników. Według Kuźmiuka był to bezprzykładny atak, bo Europejska Partia Ludowa, do której należą PO i PSL, sama poparła ten mechanizm.