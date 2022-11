Kto rzuci wyzwanie Trumpowi? Już padają konkretne nazwiska

Nawet jeśli wyborcy w to uwierzą, to wyzwanie stojące przed Trumpem jest inne. Nie chodzi o to (a przynajmniej nie tylko o to), by przekonywać słuchaczy, że za jego prezydentury wszystko było wspaniałe. Chodzi o przekonanie ludzi, że jest w stanie poprowadzić ich partię do wygranej, a nie kolejnej z rzędu porażki.