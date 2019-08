Ksiądz wspierający LGBT o Jędraszewskim. "Jest w nim dużo lęku"

Nie gasną echa homilii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Krakowski metropolita nazwał ideologię LGBT "tęczową zarazą". Jego słowa skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską ksiądz Reformowanego Kościoła Katolickiego Tomasz Puchalski, który niedawno wystąpił w teledysku środowiska LGBT. - Z wypowiedzi arcybiskupa wynika, że mało ma wiedzy o współczesnej psychologii i seksualności - mówił.

Ksiądz Tomasz Puchalski komentuje kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. (Youtube.com, Fot: kanał: Jakub & Dawid)

Przypomnijmy, podczas mszy w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego metropolita krakowski Marek Jędraszewski w ostrych słowach mówił o uczestnikach marszu równości w Białymstoku oraz o całym środowisku LGBT. Zebrani w Bazylice Mariackiej wierni mogli usłyszeć nazwanie "tęczowej" ideologii neomarksistowską i porównanie jej do bolszewickiej.

Jak stwierdził ks. Puchalski - Słowa Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" są godne potępienia. - Równocześnie muszę z przykrością zauważyć, że arcybiskup Marek Jędraszewski nie pierwszy raz używa podobnego języka wobec osób LGBT+. Mam wewnętrzne przekonanie, że nie mogę milczeć, gdy wygłasza się słowa pogardy wobec innych ludzi. Jest mi smutno, gdy widzę tak wiele osób autentycznie poranionych przez takie słowa. Te doświadczenia doprowadzają coraz częściej do odrzucenia samego Jezusa i jego Ewangelii, a Jezus kazał kochać nawet swoich wrogów i błogosławić im.

"Wśród osób LGBT+ są zarówno wierzący, jak i ateiści"

Duchowny Reformowanego Kościoła Katolickiego uważa, że każda osoba pełniąca funkcję publiczną powinna uważać na słowa. - Nie chodzi o to, byśmy nie mówili co myślimy, ale by używany przez nas język nie siał nienawiści czy pogardy wobec innych. Nie należy nazywać kogokolwiek "zarazą". Nie godzę się również na mówienie o "rzymskokatolickiej zarazie" - stwierdza ks. Puchalski.

- Z wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego mogę wywnioskować, że jest w nim dużo lęku wobec innych ludzi. Wydaje się również, że mało ma wiedzy na temat współczesnej psychologii i seksualności. Wśród społeczności LGBT+ są osoby o poglądach politycznych od lewa do prawa, zarówno wierzący, jak i ateiści. Jedyna rzecz, która jednoczy osoby LGBT+ to walka o prawo do miłości i bycia sobą oraz respektowanie ich praw w tym zakresie - dodaje ksiądz.

"Potrzeba przyznania się do błędu"

Pytany o to, czy arcybiskup Marek Jędraszewski powinien podać się do dymisji, ksiądz Puchalski odpowiada, że nie podstaw, aby to oceniać. - Myślę jednak, że bardziej niż dymisji potrzeba zwykłego, chrześcijańskiego przyznania się do błędu i przeprosin oraz woli poprawy. W ten sposób abp Jędraszewski dałby więcej świadectwa Ewangelii, niż w wielu swoich dotychczasowych homiliach i przemówieniach - dodaje.

Rozmówca Wirtualnej Polski skomentował także wydarzenia z marszu równości w Białymstoku. - Czymś obrzydliwym jest zachowanie osób, które biły uczestników i uczestniczki Marszu Równości w Białymstoku. Przekroczona została pewna granica, za którą są już bardzo blisko pogromy. Tutaj sprawa jest prosta. Stoimy po stronie bitych albo tych, którzy biją. Gdyby bito w Polsce rzymskich katolików, to ja będę stał po ich stronie, podobnie muzułmanów czy Świadków Jehowy. Przemoc jest zawsze zła - ocenia duchowny.

Ksiądz Tomasz Puchalski jest duchownym Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz wikariuszem biskupa. Poza tym współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz praw człowieka, wspierając uchodźców i osoby LGBT+. Ks. Puchalski ostatnio brał udział w teledysku stworzonym przez środowisko LGBT, w którym występowali też Robert Biedroń i Paweł Rabiej.. Jak mówi ks. Puchalski - w Reformowanym Kościele Katolickim, podobnie jak w bardzo wielu innych Kościołach chrześcijańskich, uznajemy absolutną równość pomiędzy osobami LGBT+, jak i osobami heteroseksualnymi. Osoby heteroseksualne oraz nieheteroseksualne mają takie same prawa, jak i obowiązki.

Kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Abp Jędraszewski nazwał ruch LGBT "zarazą", która "chce opanować nasze dusze, serca i umysły". Krytykował nietolerancję przedstawicieli "tęczowej" ideologii i brak szacunku do najświętszych symboli. Kazanie metropolity krakowskiego wywołało szereg komentarzy i reakcji. W Krakowie przed budynkiem kurii odbył się protest przeciwko jego słowom.

Kazanie abp Jędraszewskiego o środowisku LGBT wywołało sprzeciw także u przedstawicieli kościoła katolickiego. Dominikanin Paweł Gużyński chce dymisji metropolity krakowskiego i namawia do pisania listów skierowanych do arcybiskupa, w celu przekonania go do rezygnacji ze stanowiska. Ksiądz Wojciech Lemański nie weźmie udziału w akcji Dominikanina. Jak mówi ks. Lemański - Ważne, aby abp Marek Jędraszewski uświadomił sobie, jaką falę spowodował, jakie tsunami, jakie niebezpieczeństwo dla niektórych.