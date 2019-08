Ostrzegał przed "tęczową zarazą". W sieci wypłynęły zdjęcia Jędraszewskiego sprzed lat

Fotomontaż? Nic z tych rzeczy. Zdjęcie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego ubranego w kolorowy ornat od piątku rozchodzi się po mediach społecznościowych. O ironio, duchowny w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ostrzegał właśnie przed "tęczową zarazą". Czyżby zapomniał o tej fotografii?

Manifestacja odbywała się pod hasłem "Jędraszewski siewca nienawiści". Z kolei dominikanin Paweł Gużyński na Facebooku zaproponował, by arcybiskup sam podał się do dymisji i zachęcił do pisania listów w tej sprawie.