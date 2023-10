Ksiądz dziękował posłowi PiS. I liczy na kolejne dotacje po wyborach

- Mamy to: 441 tys. złotych na złocenie ołtarza głównego. Potrzebowaliśmy człowieka, jak w tej ewangelicznej przypowieści "o sadzawce Betesda": gdy nastąpiło poruszenie wody, trzeba było kogoś, kto by wprowadził chromego do wody, aby został uzdrowiony. Taką osobę mieliśmy w osobie posła Kazimierza Smolińskiego i byłego burmistrza Pelplina - Patryka Demskiego. Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła. Teraz czeka nas przetarg na wykonawcę ołtarza - ogłosił ksiądz Wojciech Gruba podczas nabożeństwa 1 października.