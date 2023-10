Kandydaci PiS rozdają dzieciom laptopy. Wmawiają, że to wcale nie jest kampania

Kampania z laptopem. Tusk obiecywał, ale nie dał

- Za rządów PO-PSL, Donald Tusk obiecywał dzieciom tablety, a w zasadzie jedyny tablet trafił właśnie do niego. Natomiast dzieci tych urządzeń nigdy nie ujrzały. My, Prawo i Sprawiedliwość, wspieramy dzieci i młodzież, wspieramy czwartoklasistów i uznajemy, że takie sprzęty są niezwykle cenną pomocą dydaktyczną - pochwaliła się we wpisie na Facebooku posłanka PiS Anna Krupka.