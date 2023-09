Poseł, proboszcz i promesa. Jak PiS "kręci kampanię" przy dotacjach na kościoły

- Nie liczę na to, że parafianie czy księża odwzajemnią się w wyborach. Myślę, że to jest zwyczajnie doceniane. Nawet samorządowcy, którzy są spoza środowisk Prawa i Sprawiedliwości wyrażają uznanie dla takiej pomocy - mówi WP Bartosz Kownacki. Ze skromnością dodaje: "po to są politycy, aby załatwiać sprawy lokalnych społeczności, a nie dla siebie".