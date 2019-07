Krzysztof Szczerski: stanowisko komisarza UE to ukoronowanie mojej drogi naukowej

Krzysztof Szczerski walczy o tekę unijnego komisarza. Decyzję tę ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - To jest ukoronowanie mojej drogi naukowej - przyznał dla RMF FM prezydencki minister. Dodał, że Bruksela to "środowisko do którego od razu może wejść".



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krzysztof Szczerski jest polskim kandydatem na unijnego komisarza (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

- Chciałem premierowi i prezydentowi i wszystkim osobom, które w tych decyzjach brały udział podziękować za okazane zaufanie, bo uznaję to za dowód zaufania do mnie - przyznał w rozmowie z RMF FM Szczerski. Prezydencki minister nie ukrywa, że polityką europejską zajmuje się od lat.

- Zajmowałem się od początku (kariery naukowej - przyp. red.) integracją europejską. I byłem chyba pierwszym polskim stażystą - w pełnym wymiarze - w KE jeszcze w 1998 roku. 20 lat temu zaczęła się moja przygoda z Brukselą - dodał Szczerski.

Nadal jednak nie wiadomo jaka teka przypadnie Polsce w nowej Komisji Europejskiej. - Tych wariantów jest kilka. Jako kandydat jestem częścią tego procesu, więc nie chce tego komentować - przyznał prezydencki minister.

Premier Morawiecki nie ukrywa, że liczy na ważne "unijne ministerstwo".- Zaproponowałem von der Leyen obszary gospodarcze. Nam zależy na jak najszybszym wzroście gospodarczym, realnym wzroście płac - mówił w czwartek szef rządu.

Zobacz także: Kolejna bolesna porażka Szydło w PE. Neumann nie zostawia na niej suchej nitki

Morawiecki spotkał się z von der Leyen

W czwartek do stolicy przyleciała przewodniczącą-elekt Komisji Europejskiej. Podczas wspólnej rozmowy, padło naziwsko Szczerskiego. - Zaproponowałem kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na komisarza unijnego. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym komisarzem- stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że wysunięcie Szczerskiego na tę funkcję było uzgodnione z Andrzejem Dudą. - Dziękuję prezydentowi za przekazanie go do dyspozycji - dodał szef rządu. Przyznał, że "została zaproponowana osoba, która znakomicie orientuje się w polityce europejskiej i w instytucjach unijnych".

Przypomnijmy: Krzysztof Szczerski jest szefem gabinetu w Kancelarii Prezydenta Dudy. Ostatnio kandydował na funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego NATO. Przegrał jednak ten wyścig z byłym ministrem spraw zagranicznych Rumunii Mirceem Geoanym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl