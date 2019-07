PE. Bruksela. Giełda nazwisk w walce o komisarza unijnego się powiększa

W ciągu dwóch tygodni nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformuje Warszawę, który "resort" unijny przypadnie w udziale Warszawie. Wtedy rząd wystawi dwóch kandydatów - mężczyznę oraz kobietę. W grze toczą się znane nazwiska, choć niektóre kandydatury nie są oczywiste.

Jednak w kręgach partyjnych Emilewicz jest uważana, podobnie jak kiedyś Elżbieta Bieńkowska w PO, za ekspertkę. "To może zniechęcić kierownictwo PiS do tej kandydatury". Szczególnie, że podobne zbliżone do niej kompetencje ma Jerzy Kwieciński. Minister inwestycji i rozwoju ma po swojej stronie konkretny sukces - skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych. Z punktu widzenia rozgrywki o kolejny budżet UE na lata 2021-2028 to wiedza nie do przecenienia.