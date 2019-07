Mateusz Morawiecki: Krzysztof Szczerski kandydatem na komisarza UE

- Zaproponowałem kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na komisarza unijnego - mówił po spotkaniu z von der Leyen premier Morawiecki. - Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym komisarzem- dodał szef rządu.



Wysunięcie Szczerskiego na polskiego przedstawiciela w nowym składzie KE była uzgodniona z Andrzejem Dudą. - Dziękuję prezydentowi za przekazanie go do dyspozycji - mówił na konferencji szef rządu. Morawiecki dodał, że "została zaproponowana osoba, która znakomicie orientuje się w polityce europejskiej i w instytucjach unijnych".

Premier był pytany o czwartkowy incydent związany z atakiem na europosłankę PiS Beatę Kempę. - Nie mam dokładnych informacji. Zadzwoniłem do niej zaraz po tym zdarzeniu. Zapewniła mnie, że wszystko jest w porządku - relacjonował Morawiecki. Prezes Rady Ministrów dodał, że liczy na "wyjaśnienie tej sytuacji przez policję".

Mateusz Morawiecki. Pierwsze takie spotkanie w Warszawie

- Było dla mnie ważne, by po Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska to istotny kraj w UE - mówiła przed południem przyszła szefowa Komisji Europejskiej.