Krzysztof Szczerski potwierdza: Andrzej Duda i Donald Trump spotkają się w Nowym Jorku

Andrzej Duda i Donald Trump spotkają się w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak ujawnił szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski, podczas spotkania Trump podpisze porozumienie ws. współpracy wojskowej Polski i USA.

Szczerski potwierdził czwartkowe doniesienia Wirtualnej Polski. - Wszystko jest przygotowane do poniedziałkowego spotkania prezydentów. Jego gospodarzem będzie Donald Trump . Z polskiej strony wezmą udział także szef MON i minister spraw zagranicznych. Podczas spotkania zostanie podpisane porozumienie dotyczące zwiększenia kontyngentu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapewne dzisiaj Biały Dom potwierdzi tę informację - powiedział na antenie radiowej Jedynki.

Prezydencki minister ujawnił, że prezydenci spotkają się podczas szczytu w Nowym Jorku dwukrotnie: najpierw przed obradami, a następnie w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szczerski podkreśla, że to inicjatywa władz Stanów Zjednoczonych. - Sekwencja wydarzeń pokazuje, że USA zależy na ścisłym i częstym kontakcie prezydentów. Oprócz oficjalnych spotkań są również telefony. Do pełnowymiarowego spotkania dojdzie w pierwszym możliwym terminie. To mówi dużo - zaznacza.