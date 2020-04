Krzysztof Śmiszek o zachowaniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: dziwaczne

pani pasuje Jaki jest dzisiaj stanowisko pana Roberta Biedronia w sprawie wyborów prezydenckich No cóż wybory prezydenckie są zarządzane na 10 maja i sztab lewicy sztab Roberta Biedronia pracuje Robert Biedroń jest kandydat i w przeciwieństwie do innych którzy raz rezygnują raz zawieszają raz namawiają do bojkotu Panie proszę żeby nie krzywdzić tych innych w większości z konkretyzuje że pan ma na myśli panią Małgorzatę kidawę-błońską o której wczoraj jeden z portali napisał że jej ogłoszenie Bojko to nie spodobało się kierownictwu Platformie Obywatelskiej w rozumie ja w ogóle nie rozumiem tego co robi pani Małgorzata kidawa-błońska te zachowania są jakieś dziwaczne Zresztą podobnie robi Patrz Szymon Hołownia który też zawiesza o swoją kampanię a potem potem organizuje konferencję prasowe pod sejmem ja nie rozumiem kandydatów którzy jedną nogą są są traktować rzeczy są po tej stronie walki i po tej stronie rezygnacji tego typu ruchy pokazują słabość tego typu ruchu pokazują słabości obywatele to widzą wyborcze to widzą Wydaje mi się że to nie jest najlepsza strategia na pana ma pan panie Proszę i też pytam jako członka sztabu wyborczego Roberta Biedronia ma pan sygnału jest terenu tak zwanego że wyborcy dotychczasowi koalicji obywatelskiej albo może skłanianie się oddać głos na na pani Małgorzaty kidawy-błońskiej W nadchodzących wyborach Gdzieś ją gdzieś i myślą o poparciu was lewicy Roberta Biedronia konkretnie na pewno na pewno jest to co widzę w terenie chodź O poruszanie po terenie jest teraz ograniczone ale mamy kontakt z różnymi osobami z terenu to na pewno jest tak że nastąpiła dezorientacja znaczy ludzie którzy do tej pory u pani tym kandydatom którzy wydawali się silnik ci wyborcy czują się pozostawieni sami sobie i orientują się na tych których jest stała a Robert Biedroń A mnie od samego początku mówi walczę trzeba pokazywać błędy tych którzy A my dzisiaj rządzą trzeba siodła Andrzeja Dudę bo to jest szkodnik to nie jest dobre