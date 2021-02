Krzysztof Gawkowski ostro o Julii Przyłębskiej: powinna się dokształcić

"Trybunał Konstytucyjny nie odebrał kobietom ani praw, ani godności, ani nie oglądał się na politykę" - powiedziała "Gazecie Polskiej" prezes TK Julia Przyłębska. Jej wypowiedź komentował w specjalnym wydaniu programu "Newsroom" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Pani magister Przyłębska powinna się trochę dokształcić. Może warto by było iść w ślady byłych prezesów TK, którzy więcej wiedzy mieli. Może jakby więcej czytała, bardziej umysł odświeżała, to by więcej by o świecie wiedziała. Tak mogę skomentować te banialuki, które opowiada prezes nielegalnego Trybunału, która powinna się wstydzić - i za siebie, i za męża, i za to, jaką władzę reprezentuje - stwierdził Gawkowski. - Przyjdzie czas, że pani Przyłębska stanie przed niezależnym prokuratorem. Wtedy będzie musiała ponieść swoją karę - podsumował.