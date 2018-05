Krzysztof Bosak i "afera z dowozem jedzenia". Przeszkadza mu Hindus w turbanie pedałujący na rowerze

Członek Ruchu Narodowego ma dość nie-polskich dostawców jedzenia. Zirytował go "Hindus w turbanie pedałujący na rowerze", który dowoził posiłek w ramach usługi Uber Eats. Bosak domaga się debaty publicznej w tej sprawie i reakcji PiS.

Wicelider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak (PAP, Fot: Marcin Kaliński)

Krzysztof Bosak od zawsze słynął z "ciekawych" koncepcji dotyczących otaczającego nas świata. Ostatnio krytykował Mikołaja Kopernika i jego teorię heliocentryczną. Stwierdził, że nie ma fizycznych dowodów by ją popierać. Teraz Bosak wziął się za Uber Eats.

To aplikacja służąca to zamawiania jedzenia online. Wybiera się restaurację, posiłek oraz miejsce dostarczenia. Wtedy osoba pracująca jako dostawca przywozi jedzenie do rąk własnych. I to nie podoba się Krzysztofowi Bosakowi. A dokładnie - hinduscy rowerzyści którzy pracują w stolicy. Członek Ruchu Narodowego uważa, że to zbyt mocne wejście w multikulti. Bosak wszystko opisał oczywiście na Twitterze.

Bosak vs Uber Eats. "Polska młodzież nie dałaby sobie rady?"

"Właśnie minął mnie kierowca Uber Eats - Hindus w turbanie pedałując na rowerze" - zaczął Bosak. Potem było jeszcze lepiej. "Czy to żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru lub sklepu jest tak istotną potrzebą gospodarczą że chcemy iść w multikulti? Czy ta sprawa nie wymaga debaty?" - spytał. To jednak nie koniec, bo chwilę później dodał kolejny wpis.

"Czy polska młodzież nie dałaby sobie rady z tym zadaniem? Czy w nowej strategii rządowej dot. imigracji kryteria „zapotrzebowania” na rynku pracy zostaną tak skalibrowane żeby można było ściągać Hindusów do Ubera na kierowców i rowerzystów czy żeby nie można było? Co na to PiS?" - zastanawiał się na Twitterze.

W aplikacji Uber Eats działa już ponad 80 tysięcy restauracji z całego świata. Kurierzy dostarczają posiłki użytkownikom usługi, mieszkającym w ponad 200 miastach. W Polsce Uber Eats działa już od ponad roku.

Użytkownicy aplikacji mogą zamawiać jedzenie z blisko 1000 restauracji w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Uber Eats już zapowiedział jednak rozszerzenie działalności na kolejne miasta.

