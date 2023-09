Krzyki podczas spotkania z Kaczyńskim. "Kłamstwa"

- Pani von der Leyen ogłosiła ostatnio 10 punktów. 8 z nich to unijne opowieści bez znaczenia, ale 2 są o tym, co zostało odrzucone w 2018 r. dzięki Polsce, dzięki polityce naszego rządu. To powrót do relokacji, który ma oznaczać nic innego jak tylko sytuację, w której przymusowo będzie się do Polski zwozić tych, którzy są na Lampedusie i innych krajów południa - mówił szef PiS.