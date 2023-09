Ostatnia nadzieja opozycji - niezdecydowani [OPINIA]

Drugim powodem jest nasza ewolucyjnie ukształtowana skłonność przyłączania się do silniejszego (co badam w moich książkach poświęconych neuropolityce), czyli stawiania na tego, kto może okazać się zwycięzcą. To opłacało się w gromadzie Homo sapiens na afrykańskiej sawannie kilkadziesiąt tysięcy lat temu, kiedy lepiej było być po stronie najsilniejszego osobnika w stadzie. I to opłaca się dziś - w korporacjach, na stadionach czy uniwersytetach.