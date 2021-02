Kryzys w Porozumieniu. Kto jest liderem? Wymijająca odpowiedź Morawieckiego

- Myślę, że koledzy z Porozumienia dojdą do porozumienia - skwitował Morawiecki.

Koalicja z Jarosławem Gowinem? Cezary Tomczyk odpowiada

Kryzys w Porozumieniu. Terlecki: patrzymy na to z pewnym niepokojem

- Słabo orientuje w ich statucie i w tych niuansach formalnych dotyczących ich partii, ale patrzymy na to z pewnym niepokojem, bo w końcu jest to koalicjant i czekamy, co z tego wyniknie - ocenił wicemarszałek Sejmu oraz szef klubu PiS.