Adam Bielan gościem programu "Tłit"

Adam Bielan usunięty z Porozumienia. "Próba wrogiego przejęcia"

- Absolutnie nieprawda, sąd koleżeński wczoraj doszedł do smutnej prawdy: kadencja Jarosława Gowina minęła w kwietniu 2018 roku, zgodnie ze statutem p.o. przejmuje przewodniczący zarządu (...). Sytuacja jest komiczna i ubolewam, że działania Jarosława Gowina do tego doprowadziły. Prezes zapomina przez 3 lata, że skończyła kadencja - czy to byłoby do przyjęcia w PO lub Lewicy? - pytał Bielan w Polsat News.