Kryzys w Porozumieniu. Terlecki: patrzymy na to z pewnym niepokojem

- Słabo orientuje w ich statucie i w tych niuansach formalnych dotyczących ich partii, ale patrzymy na to z pewnym niepokojem, bo w końcu jest to koalicjant i czekamy, co z tego wyniknie - ocenił wicemarszałek Sejmu oraz szef klubu PiS.

Krystyna Pawłowicz w leczniczym hotelu. Ryszard Terlecki: ja bym nie pojechał

Ryszard Terlecki odniósł się również do sprawy związanej z Krystyną Pawłowicz. W hotelu "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju miało dojść do pożaru i ewakuacji gości oraz personelu. Wersji straży pożarnej zaprzecza jednak dyrektor hotelu . W środku zamieszania znalazła się sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz .

- Z tego co wiem, to była tam na jakimś leczniczym turnusie. One są, zdaje się, dozwolone - powiedział Terlecki dziennikarzom w Sejmie. - Z tego, co czytałem, to się tam leczy, leczy się prywatnie - dodał.