Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Unijna komisarz przyleci do Polski

- Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, ja z kolei wystąpię - zgodnie z zapisami konstytucji - do Sejmu o to, aby wypowiedział się w tej kwestii, aby wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu wyjątkowego o 60 dni, zgodnie z tym, o co zwraca się do mnie rząd - mówił we wtorek Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami rządu, wojska, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Straży Granicznej.