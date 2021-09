Strona białoruska pomaga uchodźcom przedostać się za granicę? SG pokazała wideo

Przedłużenie stanu wyjątkowego

We wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego o 60 dni. Wniosek ma zostać złożony jeszcze we wtorek.