Kryzys na granicy. "Pełna solidarność" z Polską, Litwą i Łotwą. Wkrótce kolejne sankcje na Białoruś?

Kwestia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej pojawiła się również na agendzie spotkania w Białym Domu. - To, co się dzieje, to nie jest kryzys migracyjny. To próba reżimu autorytarnego, aby zdestabilizować swoich demokratycznych sąsiadów - przekazała po spotkaniu z prezydentem USA szefowa KE Ursula von der Leyen.