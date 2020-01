Krystyna Pawłowicz zmieniła zdanie. Aktywowała konto na Twitterze

Zniknęła z mediów społecznościowych, ale postanowiła wrócić. "Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi mieć dostęp do informacji" - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.

"Dziś aktywowałam swoje konto na Twitterze" - oznajmiła. Jak tłumaczy, "również sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi mieć dostęp do informacji".

"Wstyd i bezwstyd" według Krystyny Pawłowicz

Szczególne kontrowersje wywołał jej wpis o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej . "Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej, to jest pani bezwstyd, bezwstyd bezkrytycznej marionetki, bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia 'prezydentem'... Litość" - napisała na Twitterze .

W ten sposób zareagowała na wpis kandydatki PO na prezydenta: "Wstyd to pojęcie obce dla prezydentury Andrzeja Dudy . Jej symbolem będzie wielokrotne złamanie konstytucji, przyjęcie ślubowania od Piotrowicza i Pawłowicz, skandaliczne ataki na sędziów. I te słowa, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Wstyd!"

- Tak, usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków - mówiła w styczniu w rozmowie z portalem se.pl.