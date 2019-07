Krystyna Pawłowicz pozwana przez byłą kochankę posła PiS. Izabela Pek chce 40 tys. złotych i przeprosin

Izabela Pek, która w ubiegłym roku opowiedziała o swoim romansie z posłem PiS Stanisławem Piętą i zachwiała jego polityczną karierą, pozwała Krystynę Pawłowicz. Posłanka partii rządzącej obrażała kobietę na Twitterze. Dziś Pek domaga się od Pawłowicz przeprosin i zadośćuczynienia w wysokości 40 tysięcy złotych. Wirtualna Polska poznała treść pozwu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Izabela Pek i Krystyna Pawłowicz (PAP, Fot: PAP/FB)

Wiosną 2018 roku wstrząsnęła opinią publiczną. Opowiedziała o swoim romansie z uchodzącym za jednego z największych konserwatystów w PiS posłem Stanisławem Piętą.

On - od początku swojej kariery chwalący się przywiązaniem do rodziny i katolickich wartości - proponował Pek nie tylko pracę w państwowych spółkach, ale także... założenie rodziny. Kosztem porzucenia swojej. Jak pisał dziennik "Fakt", poseł PiS podczas obchodów jednej z rocznic katastrofy smoleńskiej poznał i uwiódł kobietę, zdradzając swoją żonę.

CZYTAJ TEŻ: Izabela Pek publikuje prywatną korespondencję z Piętą

Pięta w końcu odciął się od Pek, a ona postanowiła ujawnić ich romans. Opublikowała m.in. ich prywatną korespondencję (możesz zobaczyć ją TU).

- Pięta powinien przeprosić przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Także prezydenta, wyborców, wszystkich, których oszukał. Jest hipokrytą i obłudnikiem - mówiła kobieta Wirtualnej Polsce w ubiegłym roku.

Jak przyznawała: - Liczyłam na to, że Pięta ma honor i że kiedy będzie wiedział, że ta sprawa ujrzy światło dzienne, pójdzie do kierownictwa PiS i powie: przepraszam, popełniłem błąd, oddaję się do dyspozycji prezesa. On tego nie zrobił, zaprzecza wszystkiemu, co nas łączyło. W zamian robi się teraz ze mnie teraz wariatkę, prostytutkę, agentkę Mossadu, Rosji, Niemców. To są kompletne bzdury. Nie wytrzymuję tego psychicznie.

40 tysięcy za hejt

Niektórzy politycy PiS zaczęli atakować Izabelę Pek. Jak Krystyna Pawłowicz, która niedawno zapowiedziała pożegnanie z polityką.

Kontrowersyjna posłanka obraźliwe i wulgarne wpisy na temat Pek usunęła. Zostały te "bardziej subtelne". Ale i tak spowodowały, że na byłą kochankę posła Pięty wylała się fala pomyj.

Pek zdecydowała się pozwać posłankę PiS. - Nie daruję jej, bo szczuje na mnie hejterów. To jest nie do zniesienia. Pod jej wpisem ludzie zaczęli mnie porównywać do Hitlera, rozumie pan? Znów wypowiadają mi wojnę. Pani Pawłowicz zadarła z niewłaściwą osobą. Nie pozwolę sobie, żeby mnie opluwano i szkalowano, bo na swoje dobre imię pracowałam przez lata - mówiła nam kobieta.

Pek jest reprezentowana przez jedną z kancelarii prawnych w Gdyni. Przygotowany przez nią "pozew o ochronę dóbr osobistych wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych w całości" ma aż dziesięć stron.

WP.PL Podziel się

Czego domaga się Izabela Pek o Krystyny Pawłowicz? Przeprosin i pieniędzy. Fragment pozwu:

"Działając w imieniu i na rzecz powódki Izabeli Pek, powołując się na udzielone pełnomocnictwo, które załączam przy niniejszym, wnoszę o:

1) nakazanie pozwanej złożenia pisemnego oświadczenia następującej treści: „PRZEPROSINY. Przepraszam Panią Izabelę Pek za opublikowanie w dniach 29 maja 2018 roku i 26 sierpnia 2018 roku w serwisie twitter.com wpisów naruszających dobre imię i godność Pani Izabeli Pek, a także że dopuściłam do umieszczania pod wpisami obraźliwych komentarzy wobec Izabeli Pek. Wpisy te były bezpodstawne i niezgodne z prawdą, co naraziło Panią Izabelę Pek na utratę zaufania co do jej osoby. Krystyna Pawłowicz” - czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze 14 na białym tle, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zobowiązanie pozwanej do opublikowania tego oświadczenia na jej koszt w serwisie internetowym twitter.com - na koncie @KrystPawlowicz - na okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie;

2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia niniejszego pozwu do dnia zapłaty (termin wymagalności roszczenia) tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych;

3) zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych."

Prawnicy w uzasadnieniu załączają także wpisy Pawłowicz.

WP.PL Podziel się

Jak piszą w pozwie: "Analiza powyższych komentarzy, jednoznacznie wskazuje na podtekst seksualny, mający przedstawić Izabelę Pek jako osobę rozwiązłą i zachowującą się nieobyczajnie. Zwrot 'materiał do obrobienia' miał dotyczyć rzekomego posiadania przez powódkę licznych kochanków i odbywania z nimi stosunków seksualnych. Tymczasem określenie to zostało zaczerpnięte z innego wpisu zamieszczonego przez Izabelę Pek w serwisie Twitter, a dotyczącego konieczności edycji zdjęć, wykonanych przez powódkę na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej w 2017 roku.

Wskazać należy, iż Anastazja Potocka (prawdziwe nazwisko: Marzena Domaros), była bohaterką jednego z największych skandali obyczajowych w latach 90. w Polsce. Sygnowała swoim pseudonimem skandalizującą książkę Pamiętnik Anastazji P., w której znalazły się opisy jej domniemanego pożycia płciowego z posłami Sejmu pierwszej kadencji."

WP.PL Podziel się

Brak pracy i nagonka

Prawnicy Pek wskazują także, jakie szkody z powodu nagonki w mediach społecznościowych odniosła ich klientka. "W związku z dotarciem wpisów do znacznego grona odbiorców (o czym świadczy ilość interakcji), dobre imię i wizerunek powódki zostały naruszone. Od czasu ataku medialnego i społecznościowego na powódkę, każda jej działalność - gospodarcza, charytatywna, społeczna czy też towarzyska jest piętnowana przez osoby trzecie.

W związku z upublicznieniem sfery życia prywatnego i bezprawnymi, nieprawdziwymi zarzutami, każde publiczne działanie powódki jest krytykowane, a także spotyka się z dalszymi reperkusjami. Powódka musiała między innymi zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą, nie może znaleźć pracy, a próby działalności społecznej są każdorazowo komentowane przez nieznane powódce osoby, które zarzucają jej oszustwa i dbanie wyłącznie o własny interes. Wskutek naruszających dobra powódki wpisów, jej dane zostały zamieszczone na grupie ,'Czarna lista organizacji pro zwierzęcych na facebooku', gdzie przez wiele miesięcy Izabela Pek była szkalowana i dyskredytowana była jej działalność."

Pozew Izabeli Pek otrzymał już sąd. Z posłanką Pawłowicz nie udało nam się skontaktować.

Michał Wróblewski