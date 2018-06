Izabela Pek: z wieloma politykami prawicy łączą mnie prywatne relacje. Ale intymne tylko z Piętą

Izabela Pek twierdzi, że intymne relacje łączyły ją tylko z posłem Stanisławem Piętą, z kolei prezydent Andrzej Duda to dla niej męski wzór. W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczy, dlaczego postanowiła ujawnić swój związek z politykiem PiS.

Chciałam pokazać jego hipokryzję i obłudę. Pięta powinien być odsunięty od komisji ds. Amber Gold i służb specjalnych, w których zasiada. Liczyłam na to, że ma honor i że kiedy będzie wiedział, że ta sprawa ujrzy światło dzienne, pójdzie do kierownictwa PiS i powie: przepraszam, popełniłem błąd, oddaję się do dyspozycji prezesa. On tego nie zrobił, zaprzecza wszystkiemu, co nas łączyło. W zamian robi się teraz ze mnie teraz wariatkę, prostytutkę, agentkę Mossadu, Rosji, Niemców. To są kompletne bzdury. Nie wytrzymuję tego psychicznie.