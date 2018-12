Izabela Pek publikuje prywatną korespondencję z Piętą

Izabela Pek nie odpuszcza i nie daje o sobie zapomnieć. Już nie raz drwiła w mediach społecznościowych ze swojego byłego kochanka. Teraz publikuje ich prywatną korespondencję i grozi, że Stanisław Pięta popamięta ją do końca życia.

Pięta we wszystkich wpisach zapewniał Pek, że jest wyjątkowa i jedyna, a ona jego, że tęskni i jest zazdrosna. Wiadomości, które publikuje kobieta nie mają końca. Są też wulgaryzmy i wyzwiska. "Nigdy w swoim życiu nie krótkim, nie poznałam tak perfidnego, tak zakłamanego, tak pozbawionego skrupułów, zimnego skur.... Ani myślę odpuścić. Dołożę wszelkich starań chu..., żebyś nigdy w życiu do życia politycnego nie powrócił. Za to co mi wyrządziłeś" - pisze.