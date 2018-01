Krystyna Pawłowicz ostro atakowała siostrę. Ta odpowiedziała w zaskakujący sposób

- To jest okropne bagno - powiedziała o polityce Elżbieta Pawłowicz. Zapytana o swoją siostrę Krystynę Pawłowicz, zareagowała bardzo stanowczo. Jej odpowiedź może zaskoczyć. Padło też pytanie o pracę dla Kaczyńskiego.

- Mam nadzieję, że razem kiedyś z siostrą spędzę Wigilię (…). Ostatnimi laty, nie bardzo nam to jakoś pasuje. Omijamy też rozmowy o polityce, dlatego też się rzadko spotykamy - powiedziała w Porannej rozmowie RMF FM Elżbieta Pawłowicz , siostra posłanki PiS Krystyny Pawłowicz.

- To chyba nasza wspólna cecha, że obie jesteśmy bojowe – tak nas wychowali rodzice. Ojciec uczył nas patriotyzmu, odwagi cywilnej - dodała.

- Muszę panu powiedzieć, że ja ją podziwiam. Ona w jakimś sensie wykazuje się ogromną odwagą. Hejt na nią jest ogromny. Ja już jej współczuję z tego powodu. Natomiast ona sobie z tym radzi. Co według mnie świadczy, że ona ma bardzo mocną osobowość. I to też jest nasza wspólna cecha. Jest osobą, do której ja mogę się zwrócić o pomoc - mówiła w rozmowie z Robertem Mazurkiem Pawłowicz.