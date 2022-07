Kryminał w muzeum. Kustosz miał układ z paserem

Policja ustaliła, że cenne przedmioty oferowane były do sprzedaży w domach aukcyjnych oraz na polskich i zagranicznych akcjach internetowych. Część z toruńskich monet, oddanych do muzeum w depozyt, została wywieziona bez wymaganego zezwolenia, do Republiki Federalnej Niemiec.