Pilna ewakuacja mostu. Kłęby dymu nad krymskim lotniskiem

Gubernator Sewastopola stwierdził, że dym to efekt zestrzelenia "celu powietrznego" który spadł na pusty teren. Mimo to powtarzał, by zachować spokój, przestrzegać zasad i nie wychodzić ze schronów. "Obrona powietrzna nadal działa. Wojsko pracuje nad zniszczeniem celów powietrznych" - napisał.