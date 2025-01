Kreml zdobył wiele, by nie zdobyć nic. Rosjanie zniszczyli skarb Ukrainy

Przede wszystkim przejęli jednak, co najbardziej odczuła Ukraina, zasoby węgla. Nic dziwnego, że już we wrześniu 2022 r. rząd w Kijowie całkowicie zakazał jego eksportu. W połowie zeszłego roku minister energetyki Herman Hałuszczenko ogłosił, że Rosjanie od początku wojny zajęli 80 proc. złóż, co spowodowało, że wydobycie węgla spadło o ok. 45 proc.