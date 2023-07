Kreml wpadł w panikę. Totalny paraliż

Rosja obawia się, że bojownicy Wagnera planują atak na Most Krymski - czytamy w "Daily Mail". W weekend nastąpił tam kompletny paraliż. Turyści przybywający na Półwysep Morza Czarnego stali w ogromnych korkach nawet siedem godzin. Kolejka do przeprawy łączącej nielegalnie anektowany półwysep z Rosją miała długość do 13 km. Samochody były przeszukiwane w poszukiwaniu materiałów wybuchowych.