Kreml sam utrudnił sobie sytuację. Będzie nowe uderzenie Ukraińców?

W Donbasie temperatury w nocy mają spaść nawet do -20 st. C. Również w dzień będą one ujemne. Tymczasem na południu Ukrainy temperatury nadal zapowiadają się dodatnie. W ciągu dnia mają dochodzić nawet do 10 st. C. Więc jeśli Ukraińcy będą chcieli wykorzystać chwilowe ochłodzenie, to uderzą właśnie w Donbasie. Pozwoli to na wykorzystanie ciężkiego sprzętu – czołgów i transporterów opancerzonych, które dotychczas wykorzystywano w mniejszym zakresie.