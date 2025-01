Najzimniejsze miejsce w Polsce. To tu jest "Mała Syberia"

Hala Izerska, znana jako "Mała Syberia", to jedno z najzimniejszych miejsc w Polsce. Położona w Sudetach, w województwie dolnośląskim, przyciąga uwagę ekstremalnymi temperaturami. "Zimowy" rekord to -45 st. C. Mróz potrafi tam chwycić również latem. W 1996 r. w lipcu temperatura spadła do pięciu kresek poniżej zera.