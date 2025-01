Musieli mieć kamizelki. Nietypowa wizyta szefów MSZ

Szefowie dyplomacji Francji i Niemiec, Jean Noel Barrot i Annalena Baerbock, przybyli w piątek do Damaszku, gdzie doszło do spotkania z nowym syryjskim przywódcą Ahmedem al-Szarą. To pierwsi ministrowie spraw zagranicznych państw zachodnich, którzy udali się do Syrii po odsunięciu od władzy Baszara al-Asada.