Portal Moscow Times przypomniał, że współpracownicy Trumpa wysunęli co najmniej trzy koncepcje zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Obejmują one wymuszenie negocjacji i zamrożenie działań bojowych oraz odmowę zaproszenia Ukrainy do NATO na dekadę, co jest koncepcją przyszłego wysłannika ds. Rosji i Ukrainy, generała Keitha Kellogga. Inne propozycje to niejasny projekt przyszłego wiceprezydenta USA, J.D. Vance'a, który optował za utworzeniem strefy zdemilitaryzowanej i zagwarantowaniem neutralności Kijowa oraz sugestie przyszłego wysłannika Trumpa w misjach specjalnych, Richarda Grenella, dotyczące utworzenia "stref autonomicznych".