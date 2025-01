Czy Tusk uratuje Europę? [OPINIA]

opinie Przedstawiamy różne punkty widzenia

Tymczasem agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że Rosja wraz z sojusznikami: Chinami i Iranem, rozpoczęła działania, których celem ma być wywrócenie dotychczasowego, zachodniego porządku. Czy polska prezydencja uratuje Europę?

To nie jest tak, że najbliższe pół roku polskiej prezydencji zrewolucjonizuje i rozwiąże problemy, z jakimi od lat zmaga się Unia, być może nie uda się ich rozwiązać w nadchodzącej kadencji unijnych instytucji. Jednak Donald Tusk to doświadczony gracz. Na znajome, unijne korytarze powraca wzmocniony zwycięstwem liberalnej formacji w Polsce, dryfując między umiarkowaną polityką a oczekiwaniami wyborców. Polski rząd od miesięcy przygotowywał grunt pod prezydencję, która przypada w momencie, w którym Europa o bolączkach: gospodarce, uchodźcach i - jak ubrał to sam Tusk - "czasach przedwojennych", zaczyna mówić językiem Polski.

"Tu i teraz" bezpieczeństwa Europy

To dobrze rokuje dla rozpoczęcia dyskusji o rozwiązaniach kluczowych, tych na "tu i teraz" dla tej prezydencji, a więc szeroko rozumianego bezpieczeństwa Europy. W przemówieniu otwierającym naszą prezydencję premier Donald Tusk jasno wskazał drugą stronę tego medalu - słabnącą gospodarkę Unii, wypuszczanie z rąk przewag konkurencyjnych, zwłaszcza w zakresie technologii i energetyki. Coraz głośniej mówi się też o dziurawej dla chińskich przesyłek granicy Unii. Sprawne ucho wyłapie z łatwością w polskich priorytetach echa diagnozy Mario Draghiego, które nie napawają do optymizmu, ale skłaniają do działania. Zwłaszcza jeśli uwzględnimy szerszy kontekst.

Na naszych oczach odchodzi do podręczników historii czas, w którym liberalna demokracja była obiektem nadziei dla świata. Tworzy się nowy układ geopolityczny, którego symbolem będzie powrót Trumpa do Białego Domu, a wraz z nim przesunięcie centrum amerykańskiej uwagi do wewnątrz.

A powrót ten oznacza, że Europa musi być gotowa na zdecydowane wzmocnienie swojego potencjału militarnego, który po zimnej wojnie został zamieniony na europejskie państwo dobrobytu. Dziś tworzenie armii europejskiej - w modelu Unii lub państw narodowych, wydaje się być koniecznością, również po to, aby być silnym partnerem w relacjach z Trumpem, który od wiernych sojuszników bardziej ceni konkrety na negocjacyjnym stole.

Pytanie zatem, czy w obliczu koniecznych nakładów na obronność i pomoc Ukrainie, uda się Tuskowi przekonać liderów do stworzenia europejskiej flanki NATO i do wyłączenia kosztów obronności spod sztywnych ram zadłużenia UE?

Putin nie przestaje straszyć

Nie będzie to łatwe, ponieważ poczucie zagrożenia konfliktem z Rosją jest inne we Francji czy Włoszech. Pytanie kluczowe jest jednak takie, czy Zachód wyciągnie wnioski zarówno z ostatnich trzydziestu lat, jak i z lat trzydziestych. Ostatnie lata pokazują jasno, Rosji nie chodzi tylko o Ukrainę. Putin wszystkimi dostępnymi środkami osłabia NATO i UE i nic nie wskazuje na to, aby zmienił kurs. Ostatnia dekada pokazała dobitnie, że to państwa dawnego bloku wschodniego trafnie oceniały zagrożenie.

Dlatego kluczowe zadanie na dziś i jutro to także budowanie odporności UE i jej społeczeństw przed niszczącym demokrację wpływem Rosji. To zadanie trudne, im większa bowiem polaryzacja społeczeństw Zachodu, tym Putin ma łatwiejsze zadanie i zyskuje zwolenników. Tymczasem w wielu krajach zachodu centrum wydaje się być rozgrywane między skrajną prawicę oraz radykalną lewicą. A sprawy takie jak wyzwania klimatyczne, wojna, migracje, tematy światopoglądowe rozpalają społeczeństwa do czerwoności. Internet przyniósł Rosji to, czego nie miał ZSRR. To raj dla Putina.

Odbudowanie odporności militarnej, energetycznej i ekonomicznej UE będzie wymagało pracy tytanicznej, ale decyzje będą wymagać odbudowy politycznego centrum. Wymaga to w istocie odpowiedzi, dlaczego stare demokracje przegrywają na rzecz lewicowej tożsamości oraz prawicowej nostalgii. Europejskie, liberalne elity budzą się z letargu komfortowej politycznej poprawności, która w istocie zamknęła możliwość dyskusji, pozostawiając rozwiązania swoich lęków i nadziei w rękach aktorów, dla których wszystkie sprawy są czarno-białe.

Wszechobecna bylejakość

To dziś problem nie tylko polityków, ale też mediów i współczesnych społeczeństw. Te wyzwania połączone z bylejakością przywództwa politycznego to zmora tych trudnych czasów.

W tym kontekście polscy politycy mogą mieć większe wyczucie w wielu trudnych dla Europy sprawach. Widzą miejsce Polski w Unii Europejską, ale mają świadomość tego, że wiodącą rolę odgrywa nie przywództwo moralne, ale polityczna siła poparta wojskiem i gospodarką. Tusk pokazał, że nie boi się pewnych spraw kłopotliwych dla wielu polityków wnieść na agendę, nie ucieka od problemów, co pokazał rozbrajając potencjalną bombę w sprawie migracji. Wydaje się, że dziś polska narracja daje większy potencjał zrozumienia od Skandynawii do Bałtyku. Pytanie, czy Polska zdoła przekonać pozostałych liderów, także tych państw, które wydają się pogrążone w politycznej próżni - jak Francja czy Niemcy.

Najbliższe sześć miesięcy to nie tylko konieczność działania, ale także rozpoczęcia dyskusji nad przyszłością Europy w dobie zmiany porządku globalnego. Niewielu dziś liderów krajów UE ma pomysł i wolę, aby się tym zająć. Oczekiwaniem wobec Polski jest dobrze tą debatę zacząć. A jeśli się uda, zmienić Unię już poza prezydencją.