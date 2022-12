Kreml kupował to w Polsce? Zaskoczyli nawet Rosjan

Choinki warte kilkanaście tysięcy złotych

Zgodnie z opublikowanymi dokumentami, drzewka miały kosztować ponad 200 tysięcy rubli, czyli ponad 13 tysięcy złotych, a ich dostawca miał pochodzić z Polski. Zgodnie z danymi, miały trafić do do Izby Obrachunkowej i Rady Federacji, czyli izby wyższej rosyjskiego parlamentu. Wskazują na to adresy zawarte w dokumencie - obie instytucje nie są wymienione bowiem z nazwy.