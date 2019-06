Kramsk. Zabiła synka, drugiego raniła. "Ukrywała dramat"

Do tragedii doszło w Kramsku koło Konina. Anna M. zabiła swojego 8-letniego synka. Drugie dziecko raniła. Sama przebywa w szpitalu.

Sąsiedzi poza tym podejrzewają depresję poporodową, bo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Opowiadają, że to normalna, poukładana rodzina. Kobieta była często widywana z dziećmi na spacerze. Jak donosi portal lm.pl, wójt gminy Andrzej Nowak zadeklarował rodzinie pomoc psychologiczną. Specjaliścu zostali też skierowani do klasy Miłosza, jego koleżanek i kolegów oraz nauczycieli.