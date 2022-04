Rosjanie wynajmują nieruchomość niedaleko Wawelu. Jej właścicielem jest PKP

Dziennik ustalił, że PKP jest właścicielem nieruchomości od 2015 roku, zaś umowa z Rosjanami miała zostać zawarta rok wcześniej - jeszcze przez poprzedniego właściciela. Nie zmienia to faktu, że PKP był udziałowcem spółki, która zawarła umowę. Nieruchomości od 1998 roku należały do spółki Chem Trans Logistic (później zmieniono nazwę na CTL Południe sp. z o.o.). Od 24 kwietnia 2002 roku do 28 lipca 2015 roku PKP posiadało udziały w tej spółce. W końcu pod koniec kwietnia 2015 roku oba lokale przeszły na własność spółki.