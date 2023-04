Kraje nordyckie na celowniku Rosji. "Statki widmo szykują sabotaż"

Celem jest zaplanowanie sabotażu przeciwko krajom nordyckim, w tym możliwość przecięcia kabli zasilających i służących do transmisji danych przez Atlantyk oraz do reszty Europy. Ujawnia to nowy serial dokumentalny "The Shadow War", który duńska stacja radiowo-telewizyjna DR zrealizowała we współpracy ze stacjami telewizyjnymi NRK w Norwegii, SVT w Szwecji i Yle w Finlandii. Pierwszy odcinek ma zostać wyemitowany w środę wieczorem przez wszystkie stacje.