Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił znaczenie odłączenia Estonii, Łotwy i Litwy od rosyjskiej sieci energetycznej, uznając to za istotne dla całej Europy. Zwrócił uwagę także na rolę Polski. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa również odniosła się to sprawy, stwierdzając, że jest to "kontynuacja niszczenia krajów i narodów".